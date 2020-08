[아시아경제 배경환 기자] 웰크론한텍 웰크론한텍 076080 | 코스닥 증권정보 현재가 2,045 전일대비 40 등락률 +2.00% 거래량 445,099 전일가 2,005 2020.08.24 15:30 장마감 관련기사 웰크론한텍, 수자원(양적/질적 개선) 테마 상승세에 26.89% ↑웰크론한텍, 289억 규모 안산 성곡동 오피스텔 계약 체결웰크론한텍, 수자원(양적/질적 개선) 테마 상승세에 2.71% ↑ close 은 한국거래소로부터 공시불이행으로 인해 불성실공시법인으로 지정 예고됐다고 24일 공시했다. 사유는 소송 등의 제기 및 신청을 지연 공시했기 때문이다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr