英 파도에 휩쓸린 남성, 20명이 '인간 사슬' 만들어 구조

英 더들 도어 해변서 파도에 휩쓸린 남성

20여 명이 손 맞잡고 사슬 만들어 사람 구해

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 영국의 한 해변에서 파도에 휩쓸린 빠진 남성을 구하기 위해 20여 명이 손을 잡고 '인간 사슬'을 만들어 구조해냈다.

21일(현지 시각) 영국 BBC 등 외신에 따르면 20일 더들 도어 해변에서 수영하던 한 남성이 물에 빠져 허우적대며 구조 요청을 했다. 파도가 거세 금방이라도 휩쓸려 갈 수 있는 위험한 상황이었다.

이 장면을 목격한 주변 사람 20여 명이 거센 파도에도 손에 손을 잡고 '인간 사슬'을 만들어 남성을 구하기 위해 앞으로 나아갔다.

결국 인간 띠의 맨 앞에 선 사람이 손을 뻗어 물에 빠진 남성을 잡아 구조했다. 물에 빠진 남성뿐 아니라 구조에 나선 이들 모두 무사했다고 외신은 전했다.

한 목격자는 BBC와의 인터뷰에서 "그 사람이 물에 빠졌을 때 파도가 정말 거대했다. 그런데도 사람들은 물에 빠진 이에게 닿을 수 있는 길이의 인간 사슬을 만들었다"면서 "바다에 들어간 사람들은 파도를 탔고, 결국 물에 빠진 남성을 붙잡았다"고 말했다.

해안 경비대 관계자는 "최근 심한 파도 등으로 수영하는 것을 강하게 막던 중에 이런 일이 발생했다"고 했다.

영국은 봉쇄령 완화와 여름 휴가철 등으로 해변에 사람들의 발길이 이어지고 있다. 이에 지난 6월, 20대 남성이 수영을 하다 익사했고 랜드마크인 석회암 아치에서 다이빙하던 3명이 중상을 입는 등 사고가 잇따르고 있다.

