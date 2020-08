광주시, 유흥시설·광화문 집회 의무 검사 26일까지 행정명령 재발동

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시가 상무지구 유흥시설, 8·15 광화문 집회 관련 코로나19 진단검사 의무 실시 행정명령을 26일까지 재발동한다.

김종효 광주시 행정부시장은 24일 오후 코로나19 관련 온라인 브리핑을 통해 이같이 밝히고 “상무지구 유흥시설(8월6일∼16일), 서울 성북구 사랑제일교회(8월7일~13일), 경복궁역 인근 집회(8월8일), 광화문집회(8월15일) 방문자는 26일 오후 6시까지 선별진료소에서 반드시 검사를 받으시기 바란다”고 말했다.

광주시는 지난 12일 이후 지역감염이 58명 발생하면서 총 확진자는 282(지역감염 240명)명이다.

상무지구 유흥시설과 관련해 총 4373명이 검사를 받았고, 27명이 확진 판정, 3955명이 음성, 391명이 검사 중이다.

8·15 광화문 집회 관련 총 222명의 명단을 확보해 조사 중이고, 현재 검사한 131명중 8명이 확진 판정, 118명이 음성, 5명이 검사 중에 있다.

시는 확진자가 발생한 상무지구 유흥주점 중 방역수칙을 위반한 6개소와 역학조사 시 허위진술을 한 252번 확진자를 고발조치 했다.

김종효 부시장은 동선 공개와 관련해 “중앙방역대책본부가 ‘확진자의 주소지 등과 이동 동선 중 접촉자가 모두 파악된 경우에는 상호명 등을 구체적으로 공개해서는 안된다’는 원칙을 지켜줄 것으로 거듭 요청해 왔다”며 “이동 동선 중 ○○○이 많은 것은 빠르게 방역조치를 완료하고 CCTV 등 역학조사를 통해 접촉자와 이용자가 모두 확인됐기 때문이니 안심하고 이용하셔도 된다”고 강조했다.

이어 “막연한 불안감보다는 방역당국의 제반 조치를 믿고 적극 협조해주시는 것이 우선”이라며 “방역지침에 위반되지 않는 범위 내에서 최대한 신속하게 상세한 정보를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

