"코로나로 GVC 급변…韓, 소재·부품 국산화 지원해야"

[아시아경제 김은별 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 글로벌밸류체인(GVC)이 빠르게 변화하고 있는 가운데, 한국은 핵심 소재ㆍ부품의 국산화를 지원해 국내 공급망을 확보해야 한다고 한국은행이 조언했다.

한은 경제연구원 국제경제연구실의 최문정ㆍ김명현 부연구위원은 25일 '코로나19 팬데믹(세계적 대유행)의 GVC에 대한 영향 및 시사점' 보고서(BOK 이슈노트)에서 이같이 분석했다.

GVC는 원자재ㆍ중간재 생산, 완제품 가공ㆍ조립 등의 생산 단계가 여러 국가에 나뉘어 이뤄지는 국가 간 분업 생산체계를 뜻한다.

이들 연구위원은 "코로나19 대유행에 따른 국제무역 감소 폭은 주로 수요 충격에 영향을 받은 2008년 금융위기 때보다 더 커질 것"이라며 "코로나19 확산으로 기업의 본국 회귀 및 GVC의 지역화, 기업 간 협력을 통한 리스크 축소 등 GVC가 변화할 수 있다"고 전망했다.

앞서 세계무역기구(WTO)는 지난 4월 올해 국제무역 규모가 13∼32% 감소할 것으로 전망했다. 세계은행(WB)도 지난 6월 올해 국제무역 증가율을 1월 전망 당시보다 15.3%포인트 낮은 -13.4%로 예측했다.

이들 연구위원은 한국처럼 수출 산업의 GVC 참여도가 높고 공급망이 일부 국가에 치우친 곳은 중장기적인 대응 방안을 모색할 필요가 있다고 강조했다.

이들은 "공급망 다변화를 통한 위험 분산과 함께 핵심 소재ㆍ부품의 국산화를 위한 연구개발(R&D) 지원 등을 통해 국내 공급망을 확보해야 한다"며 "GVC의 잠재적리스크에 대한 정보 제공, 스트레스 테스트 실시와 함께 기업의 공급망 위기관리에 4차 산업혁명 기술을 활용하도록 지원해야 한다"고 덧붙였다.

