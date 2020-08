무신사 "겨울 아우터 한달 간 최저가 판매"

[아시아경제 조유진 기자] 온라인 패션 플랫폼 무신사가 올 가을겨울 아우터 신상품을 한달 간 온라인 최저가로 구매할 수 있는 ‘2020 아우터 프리오더’ 기획전을 진행한다.

이번 기획전은 무신사와 우신사 스토어에 입점한 인기 브랜드 겨울 아우터를 최대 50% 할인된 금액으로 구매할 수 있는 행사로, 내달 6일까지 진행된다.

대표 제품으로는▲커버낫 ‘20FW RDS 덕다운 숏 패딩 점퍼’ ▲아디다스 ‘컬러블록 BOS 로고 다운자켓’ ▲라퍼지스토어 ‘미니멀 푸퍼 다운 숏패딩’ ▲폴햄 ‘알래스카 에어 프리미엄 푸퍼 점퍼’ ▲탑텐 ‘리얼 라이트 다운 숏 볼륨 점퍼‘ 등이 있다.

무신사는 이번 아우터 프리오더 기간에 구매한 상품에 한해 10월 4일까지 1개월 최저가 보장제를 적용할 예정이다. 기획전 종료 이후 다른 온라인 쇼핑몰에서 동일 상품이 더 낮은 가격에 판매되고 있을 경우 차액은 무신사 적립금으로 보상한다.

또한 커버낫, 디스이즈네버댓, 5252바이오아이오아이, 비바스튜디오 등 57 개 인기 브랜드 상품을 한눈에 볼 수 있는 브랜드별 모아보기와 겨울 시즌 필수 아우터로 꼽히는 롱패딩부터 숏패딩, 코트, 플리스 등 다양한 겨울 아우터를 찾아볼 수 있는 스타일별 모아보기 기획전을 운영한다.

이와 함께 기획전 이벤트 페이지 내에 소개된 8가지 아우터 브랜드 신상품 중, 이번 겨울에 꼭 입고 싶은 제품을 선택해 댓글로 이유를 남기면 참여할 수 있다. 이벤트에 대한 자세한 사항은 무신사 스토어에서 확인할 수 있다.

