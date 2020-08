광주서 코로나 지역감염 3명 확진…누적 확진자 282명

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주에서 코로나19 확진자가 3명 추가 발생해 누적 확진자는 총 282명으로 늘었다.

24일 광주광역시에 따르면 전날과 이날 오전 남구 진월동, 북구 신용동, 남구 노대동 거주자 30~40대가 코로나19 확진 판정을 받아 광주 280~282번으로 분류됐다.

280번은 남양주시 100번 확진자의 가족으로 확인됐으며 281·282번의 감염경로는 조사 중이다.

한편 광주지역에서는 현재까지 총 282명의 확진자가 발생했다. 240명이 지역감염, 42명이 해외유입 사례다.

이 중 134명이 유증상, 148명이 무증상자다.

연령대별로는 10대 미만 6명, 10대 17명, 20대 35명, 30대 35명, 40대 49명, 50대 49명, 60대 55명, 70대 22명, 80대 9명, 90대 이상 5명이다.

지난 10일부터 현재까지 최근 2주간 코로나19 확진자 발생 현황은 0→6→2→2→2→6→7→4→6→1→5→11→17→1→2명이다.

