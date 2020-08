서울 구로구 버스기사 3명 잇따라 확진 … 5618·6512번 운행중단

[아시아경제 조인경 기자] 서울 구로구의 한 버스회사에서 기사 3명이 잇따라 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받아 버스노선 2개가 축소 운행되고 있다.

서울 구로구는 보성운수 소속 시내버스 운전기사 2명이 23일 확진 판정을 받았다고 밝혔다. 앞서 이 회사 소속인 6512번 시내버스 기사 1명이 하루 전날(22일) 확진 판정을 받은 데 이어 밀접접촉자로 분류된 기사 2명이 추가로 양성 판정을 받았다.

구로구청과 방역당국은 버스기사 3명이 잇따라 확진된 보성운수 구로동 차고지 직원 145명을 대상으로 전수검사를 진행중이다. 다만 이 회사의 온수동 및 관악구 영업소는 확진자들과는 관련이 없는 것으로 파악되고 있다.

서울시는 확진자 발생 즉시 6512번과 5618번 버스 운행을 일시 중단했다 23일 저녁부터 대체인력을 투입해 이들 노선을 축소 운영하고 있다. 구로구청은 "대상자들에 대한 검체 검사와 역학조사 결과 분석 뒤 운행 재개를 결정할 것"이라고 설명했다.

