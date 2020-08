'집사부일체' 김희선, 억울함 호소? "성형 정말 안했다"

[아시아경제 김정호 기자] 배우 김희선이 성형 수술을 안했다고 말해 눈길을 끌고 있다.

23일 오후 방송된 SBS '집사부일체'에서는 김희선이 사부로 출연했다.

이날 신성록은 "태·혜·지가 춘추전국시대라면 우리 때는 그냥 희선누나였다"며 김희선이 김태희, 송혜교, 전지현 이전 세대의 원조 미녀였음을 칭찬을 아끼지 않았다.

이에 대해 김희선은 "태·혜·지가제 다음 세대죠? 저는 성형을 진짜 안했거든요"라고 말해 현장을 폭소케 했다.

신성록은 김희선이 과거 신비주의가 유행이던 여배우들 사이에서 솔직당당한 매력으로 유명했다고 밝혔다. 이에 김희선은 "솔직하지 못했으면 오래 활동 못했을 거예요"라며 "오늘 내일만이라도 솔직해지자"라고 말했다.

나아가 집사부일체 출연 이유를 물어보는 멤버들의 질문에 김희선은 "솔직해지기 전이냐 후냐"고 물어 웃음을 안겼다. 둘 다 말해달라는 멤버들의 말에 김희선은 "정말 집사부일체 애청자고요. 여러분 만나보고 싶었어요"라며 미소를 띄었다가 "드라마 홍보 때문에 나왔습니다"라며 당당하게 밝혔다.



아울러 김희선은 이전에 방송에서 과거 주량이 4병이라고 고백한 바 있다.

이에 대해 신성록은 "회사에서 솔직한 발언을 하는 것을 막지 않았느냐"고 물었고, 김희선은 "인터뷰를 하면 매니저분들이 뒤에서 '그 말만은 하지 말아 달라'며 고개를 저었다"고 당시를 회상했다.

옆에 있던 이승기가 김희선에게 "오늘은 매니저분이 뒤에 없느냐"고 묻자, 김희선은 "이제는 나를 놨다"고 말해 주변을 폭소케했다.

나아가 김희선은 "평생 혼자 술을 마실 수는 없지 않으냐. 감추고 살 순 없다"며 주량을 솔직하게 고백한 이유를 밝혀 웃음을 자아냈다.

한편, 집사부일체는 매주 일요일 오후 6시 25분 방송된다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr