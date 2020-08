[아시아경제 유병돈 기자] 23일 오후 4시 49분께 서울 강서구 화곡역 인근에서 5t짜리 이삿짐 운반 트럭이 인도에 있는 버스 정류장과 전봇대를 들이받는 사고가 일어났다.

이 사고로 전봇대가 인도 방향으로 쓰러지고 버스 정류장은 형체를 알 수 없게 무너져 내렸다.

서울 강서소방서에 따르면 사고 현장 주변을 지나던 보행자 1명이 놀라 병원으로 이송됐지만, 큰 부상은 아닌 것으로 전해졌다.

트럭 운전자는 갑자기 브레이크가 작동하지 않아 차량을 세우기 위해 전봇대에 부딪쳤다고 진술한 것으로 알려졌다.

경찰은 운전자를 대상으로 정확한 사고 원인을 조사할 예정이다.

