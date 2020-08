[속보] 광화문 집회 참석 후 인천서 확진된 70대 행방불명

속보[아시아경제 허미담 기자] 23일 인천시는 서울 광화문 집회에 참석한 후 23일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받은 70대 남성의 행방을 확인할 수 없어 경찰에 소재 파악을 요청했다고 밝혔다.

해당 남성은 경기도 군포시를 주소지로 한 주민등록이 말소돼 있으며 가족들에 의해 실종 신고가 된 상태인 것으로 파악됐다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr