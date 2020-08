KBS '도도솔솔라라솔'측, 첫 방송·제작발표회 연기…"현장안전+감염예방 최우선"

[아시아경제 박희은 인턴기자] KBS 새 드라마 '도도솔솔라라솔'이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 첫 방송과 제작발표회를 연기한다고 알렸다.

KBS 측은 23일 보도자료를 내고 "새 수목드라마 '도도솔솔라라솔'이 첫 방송을 연기하기로 결정했다"고 밝혔다.

이어 "코로나19 검사를 받은 전원이 음성 판정을 받았으나 배우 및 스태프들의 안전과 코로나19 확산 방지가 최우선이기에 자가격리 기간을 갖고 촬영을 재개하고자 한다"고 전했다.

아울러 "현장의 안전과 감염 예방을 최우선으로 고려해 향후 일정을 논의할 방침"이라며 "26일 예정된 제작발표회도 연기된다. 변경된 일정은 차후 공지 드리겠다"고 밝혔다.

'도도솔솔라라솔'은 지난 20일 출연 배우 허동원이 코로나19 확진 판정을 받음에 따라 촬영을 중단하고, 배우와 스태프들을 대상으로 코로나19 검사를 실시한 바 있다. 검사 결과 더 이상의 확진자는 나오지 않았다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr