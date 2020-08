클수록 좋다…이마트, 75인치 초대형 TV 매출 전년비 90% ↑

코로나19 속 '방구석 영화관' 트렌드

[아시아경제 이승진 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 집에서 여가생활을 즐기는 시간이 길어지면서 ‘방구석 영화관’을 즐길 수 있는 초대형 TV 스크린 수요가 늘었다.

23일 이마트에 따르면 올해 1월 1일~8월 20일 대각선 길이가 189cm인 75인치 TV는 지난해 동기 대비 매출이 90% 이상 신장했다. 이는 TV 전체 매출 신장률(22.9%)을 앞지른 수준이다. 지난해 12% 수준이었던 75인치 TV 매출비중도 올해 2배 뛰어 24%를 차지했다.

특히 8월에 들어서는 75인치 TV 매출이 더욱 늘어 기존 1위인 65인치 TV 매출에 근접한 수준까지 올랐다. 실제 같은 기간 이마트의 TV 크기별 매출비중을 비교해보면 65인치 TV는 40%를, 75인치 TV는 24%를 차지하며 16%포인트 격차를 벌렸다. 하지만 8월에는 두 품목의 매출비중이 비슷해졌다.

이렇듯 올해 초대형 TV 판매가 급증한 이유는코로나가 장기화되면서 질 높은 ‘집콕 생활’을 누리고자 하는 사람이 많아졌고, 이에 큰 스크린으로 생동감 있는 영상을 즐기려는 수요가 늘었기 때문이다. 지난 3월부터 시행된 ‘으뜸효율 가전제품 구매비용 환급사업’도 영향을 미친 것으로 풀이된다. 장마로 인해 집에 머무르는 시간이 더 길어진 영향도 존재한다.

한편, 이마트는 오는 26일까지 TV를 포함한 삼성·LG 대형가전 전품목을 300만·500만·700만원 이상 행사카드로 구매시 신세계상품권 10만·20만·30만원을 증정한다.

양태경 이마트 대형가전 팀장은 "코로나 장기화로 인해 실내 여가생활의 필수품인 TV의 ‘대대익선(크면 클수록 좋다)’ 현상이 심화되는 것으로 보인다"며 "집에서 편하게 영화 등을 보는 사람이 늘어 많은 소비자들이 초대형TV를 찾고 있다”고 말했다.

