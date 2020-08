캘리포니아 산불, 서울면적 6배 불태워…호주·캐나다에도 도움 요청

[아시아경제 이현우 기자] 미국 캘리포니아주의 산불이 좀처럼 진화되지 못하면서 서울면적의 6배에 달하는 삼림을 불태운 것으로 알려졌다. 미국 정부는 호주와 캐나다 당국에도 소방지원 인력 파견을 요청하고 총력 대응에 나서고 있지만 섭씨 40도 이상의 폭염이 이어지면서 진화는 좀처럼 속도를 내지 못하고 있다.

22일(현지시간) AP통신 등에 따르면 캘리포니아주 560곳에서 발생한 산불은 현재까지 91만5000에이커(약 3702㎢)의 산림을 불태웠다. 산불 피해 규모는 서울 면적(약 605㎢)의 6배가 넘는다. 산불에 따른 인명과 재산 피해도 늘어나 현재까지 6명이 사망했고, 33명이 다쳤다. 전날 샌프란시스코 북부 지역을 휩쓴산불로 5명이 숨졌고, 지난 19일에는 산불 진화 헬기가 추락해 조종사 1명이 사망했다. 가옥 등 건축물은 현재까지 500여채가 불탄 것으로 집계됐다.

캘리포니아주는 최소 10만명의 주민에게 대피령을 내렸으며 산불 현장에 소방관 1만2000여명을 투입했다. 애리조나, 오리건, 워싱턴, 텍사스, 네바다, 아이오와, 유타, 몬태나주 등 인접한 10개 주는 소방 지원 인력을 캘리포니아에 급파했다. 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사는 전날 기자회견을 열고 "수년 동안 이런 규모의 산불을 본 적이 없다"며 "산불 진화 인력이 많아졌지만, 아직 충분하지 않다"고 밝혔다.캘리포니아주는 산불 진화 경험이 풍부한 캐나다와 호주에도 소방관 파견을 요청하기로 했다.

하지만, 섭씨 40도를 넘는 고온의 날씨가 이어지면서 불길이 더욱 맹렬하게 타오르고 있어 진화는 좀처럼 속도를 내지 못하고 있다. 캘리포니아 소방국은 "산불이 바싹 마른 나무와 초지를 빠르게 휩쓸고 있다"며 "일부 산불은 하룻밤 새 2배로 커졌다"고 전했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr