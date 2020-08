'놀면 뭐하니' 환불원정대 멤버, 엄정화·이효리·제시·화사…가요계 쎈언니 총집합(종합)

[아시아경제 김정호 기자]'놀면 뭐하니?'에서는 가요계의 대표적인 카리스마 엄정화, 이효리, 제시, 화사를 멤버로 하는 환불원정대가 결성돼 화제다.

22일 오후 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 프로듀서 지미 유(유재석)가 환불원정대 멤버들과 1대1 미팅을 진행하는 모습이 전파를 탔다.

이날 방송에서는 환불원정대 멤버들이 첫 만남을 가졌다. 이효리가 제일 처음 도착해 기다렸고, 싹쓰리에서는 찾아볼 수 없던 긴장하는 모습을 보였다. 두 번째로 엄정화가 나타났다. 그는 "세다 싶은 건 다 걸었어. 오랜만에 이렇게 입으니 숨이 쉬어져. 해소되는 것 같아. 너무 고마워"라고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 화사, 제시가 등장해 눈길을 끌었다. 이들의 첫 회동을 영상으로 접한 유재석은 "원래 효리 모습에 책임감이 몇 스푼 얹어진 것 같고, 화사는 자기 길을 묵묵히 가는 친구 같다. 정화 누나는 기대가 많으신 느낌이다. 기분이 굉장히 좋으신 것 같다. 제시는 그런 뜻이 아닌데 직설적으로 말하니 당황할 수 있는 화법이다"라고 자신의 의견을 냈다.

환불원정대 멤버들은 현장에서 유재석에게 전화를 걸어 제작자가 되어달라고 부탁했다. 특히 엄정화는 "마지막 무대가 될 수도 있어"라고 말해 기대감을 고조시켰다. 이후 유재석은 지미 유로 변신, 환불원정대 멤버들을 한 명씩 만났다.

지미 유와 처음 만난 화사는 매니저로 광희, 양세형, 조세호를 추천했고, 음악 장르는 상관 없다고 의견을 냈다.

지미유는 두 번째로 제시를 만났고, 제시는 "얼굴은 세지만, 여기는 정말 여려요"고 환불원정대의 매력을 어필했다. 제시 역시 광희를 매니저로 하는 것에 찬성했다. 활동명은 금비로 정해졌다.

세 번째로는 엄정화를 만났다. 엄정화는 "나는 그룹을 한 번도 해본 적이 없어서 그룹 활동이 기대된다"고 털어놨다. 엄정화는 활동명으로 켈리를, 매니저 후보로는 조세호, 양세형, 광희를 언급했다. 마지막으로 만난 이효리는 음악 스타일은 파격적이면 좋겠다며, 30초로 하자고 주장했다. 매니저로는 광희, 조세호, 비룡을 거론하더니 이내 원빈, 소지섭, 송중기를 데려와달라고 요청해 웃음을 자아냈다. 예명으로는 해외 진출을 목표로 중국 느낌의 마오가 어떤지 의견을 제시했다.

더불어 화사, 제시, 엄정화는 지미 유에게 바라는 점으로 "Don't touch"라며 지나친 간섭은 하지 말 것을 강조했다.

