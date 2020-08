'불후' 요요미 '사랑스러워'로 1승...김종국 "끼가 넘친다" 극찬

[아시아경제 강혜수 기자] 22일 오후 방송된 KBS2 '불후의 명곡-전설을 노래하다'(이하 '불후의 명곡')에서 요요미가 1승을 차지했다.

이날 '불후의 명곡'은 터보와 김종국 특집으로 꾸며졌다. 첫 번째 무대는 요요미가 장식했다. 요요미는 특유의 발랄하고 상큼한 분위기로 김종국의 '사랑스러워'를 재해석, 판정단의 선택을 받아 1승을 거뒀다.

김종국은 '사랑스러워'에 대해 "엄정화씨한테도 갔던 곡"이라며 "주영훈씨가 가사를 썼는데 곡에 붙이면 형편없었다"고 비하인드를 털어놨다. 김종국은 결국 가사를 새로 받아 지금의 명곡이 탄생했다고 덧붙였다. 또 요요미의 무대를 본 후 "이 노래는 끼가 있으면 좋은데 요요미는 끼가 넘치더라"고 호평했다.

한편 이날 '불후의 명곡'은 새로운 MC 김준현과 김신영의 첫 출연이기도 하다.

KBS2 음악 예능프로그램 '불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr