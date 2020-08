[아시아경제 이관주 기자] 경찰청 본청 직원이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받은 가운데 추가 확진자가 나왔다.

22일 경찰청에 따르면 이날 서울 서대문구 미근동 경찰청사에 근무하는 정보통신융합계 소속 직원 1명이 추가로 코로나19 확진 판정을 받았다. 앞서 해당 부서의 경찰관 1명이 확진 판정을 받은 바 있다.

경찰청은 전날 코로나19 확진자가 나오자 사무실이 있는 13층 근무자 전원을 자가격리 조치하고 진단검사를 받도록 했다. 해당 층은 폐쇄하고, 사무실을 비롯해 이동 동선과 관련된 곳을 방역 조치했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr