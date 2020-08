[아시아경제 박희은 인턴기자] 블랙핑크의 소속사 YG엔터테인먼트는 블랙핑크와 셀레나 고메즈가 협업한 신곡 제목을 공개했다.

YG는 21일 밤 11시 공식 블로그에 블랙핑크의 새 싱글 타이틀 포스터와 함께 노래 제목인 '아이스크림(Ice Cream)'을 공개했다. 게재된 포스터에는 분홍빛 아이스크림 이미지가 담겨 있어 신곡에 대한 기대감을 더했다.

셀레나 고메즈도 이날 동시에 자신의 인스타그램 계정에 아이스크림을 든 사진을 올려 팬들의 호응을 불러일으켰다.

YG는 앞서 "블랙핑크의 이번 신곡은 무더운 한여름에 잘 어울리는 매우 시원한 음악"이라고 귀띔했다.

이 곡은 오는 10월 발매되는 블랙핑크의 첫 번째 정규앨범 수록곡으로, 음원은 미국 동부 기준으로 오는 28일 0시, 한국 시간으로는 같은 날 오후 1시에 공개될 예정이다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr