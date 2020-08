김시우 7언더파 맹타 "5타 차 공동 9위"…셰플러 '꿈의 59타'

PO 1차전 더노던트러스트 둘째날 존슨 선두, 토머스와 이경훈 공동 20위, 우즈와 매킬로이 공동 58위

[아시아경제 노우래 기자] 김시우(25ㆍCJ대한통운)의 맹타다.

22일(한국시간) 미국 매사추세츠주 노턴 보스턴TPC(파71ㆍ7342야드)에서 이어진 미국프로골프(PGA)투어 '플레이오프(PO) 1차전' 더노던트러스트(총상금 950만 달러) 둘째날 7언더파를 몰아쳐 공동 9위(10언더파 132타)로 껑충 뛰어올랐다. 세계랭킹 4위 더스틴 존슨 선두(15언더파 127타), 스코티 셰플러(이상 미국)와 캐머론 데이비스(호주)가 공동 2위(13언더파 129타)에서 추격전을 펼치고 있다.

김시우는 4타 차 공동 30위에서 시작해 버디 9개(보기 2개)를 쓸어 담았다. 2~3번홀 연속버디와 5~7번홀 3연속버디 등으로 전반에 5타를 줄였다. 후반에는 10번홀(파4) 버디 이후 12, 14번홀 보기로 잠시 주춤했지만 16~18번홀 3연속버디의 무서운 뒷심을 과시했다. 페어웨이안착률 78.57%에 그린적중률 77.78%의 정확한 샷이 돋보였다. 선두와는 5타 차, 충분히 역전이 가능한 위치다.

존슨이 무려 11타를 줄이며 리더보드 상단을 점령했다. 24세 루키 셰플러는 보기 없이 버디만 12개를 낚아 '꿈의 59타'를 작성하는 기염을 토했다. PGA투어에서 60타 미만 스코어를 제출한 역대 12번째 선수다. 또 2017년 소니오픈에서 만 23세에 59타를 친 저스틴 토머스(미국)에 이어 60타 미만 타수를 기록한 역대 최연소 2위가 됐다. 대니 리(뉴질랜드)가 공동 4위(12언더파 130타)다.

'PO 랭킹 1위' 토머스 공동 20위(7언더파 135타), 세계랭킹 1위 욘 람(스페인) 공동 29위(6언더파 136타), '부활한 골프황제' 타이거 우즈(미국)와 세계랭킹 3위 로리 매킬로이(북아일랜드)가 공동 58위(3언더파 139타)로 3라운드 진출에 성공했다. 한국은 이경훈(29ㆍCJ대한통운)이 3언더파를 쳐 공동 20위를 달리고 있다. 반면 임성재(22)와 강성훈(33), 안병훈(29ㆍ이상 CJ대한통운)은 '컷 오프'다.

