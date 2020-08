고아라·이재욱 등 코로나19 음성…'도도솔솔' 한숨 돌렸다

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 서이숙에 이어 배우 고아라, 이재욱, 예지원, 김주헌 등 KBS 2TV 새 수목드라마 '도도솔솔라라솔' 출연 배우들이 코로나19 진단 검사에서 음성 판정을 받았다.

21일 고아라의 소속사 아티스트컴퍼니 측은 "오늘 고아라 배우는 코로나19 검사 결과 음성 판정을 받았다"고 밝혔다.

이어 "검사 결과는 음성으로 안내 받았지만, 정부 및 관련 기관의 방역 지침과 절차에 따라 안전을 위해 자가격리에 들어간 상태"라고 말했다.

이재욱 소속사도 이날 "이재욱 배우는 코로나19 검사 결과 음성 판정을 받았다"면서 "이번일로 심려끼쳐드려 죄송하다는 말씀드리며, 걱정해주신 모든분들께 감사의 인사드린다"고 밝혔다.

앞서 전날 '도도솔솔라라솔' 촬영 중에 출연 배우 허동원이 코로나19 확진 판정을 받았다.

이에 고아라, 이재욱, 서이숙 등의 배우와 제작진, 스태프 등 허동원과 동선이 겹친 관계자들도 검사를 받고 자가격리에 들어갔다.

'도도솔솔라라솔'은 코로나19 여파로 인해 KBS는 오는 26일 제작발표회 및 첫 방송 날짜를 연기하는 방향으로 검토 중이다.

이하 고아라 소속사 아티스트컴퍼니 측 공식입장 전문.

안녕하세요. 아티스트컴퍼니입니다.

고아라 배우와 관련한 입장을 전해 드립니다.

오늘(21일) 고아라 배우는 코로나19 검사 결과, 음성 판정을 받았습니다.

어제(20일) 드라마 '도도솔솔라라솔' 촬영 중, 출연자 중에 코로나19 확진자가 발생하였다는 소식을 접하였고, 고아라 배우를 비롯해 고아라 배우 스태프들과 코로나19 검사를 받았습니다.

검사 결과는 음성으로 안내 받았지만, 정부 및 관련 기관의 방역 지침과 절차에 따라 안전을 위해 자가격리에 들어간 상태입니다.

앞으로도 아티스트컴퍼니는 코로나19 관련 지침 및 예방 수칙을 철저히 준수하며 확산을 방지하기 위해 적극 협조할 것입니다. 잠시 휴식 시간을 가진 뒤 재개할 고아라 활동에 많은 관심과 응원 부탁드립니다.

건강 유의하시길 바랍니다.

감사합니다.

이하 이재욱 소속사 VAST엔터테인먼트 측 공식입장 전문.

안녕하세요.

VAST엔터테인먼트 입니다.

이재욱 배우의 코로나19 검사 결과를 전해드립니다.

이재욱 배우는 코로나19 검사 결과 음성 판정을 받았습니다.

지난 20일 드라마 <도도솔솔라라솔> 출연 배우의 코로나19 확진 소식이 전해졌습니다.

이에 이재욱 배우는 직접 접촉자는 아니었으나 대비 차원에서 21일 오전 코로나 19 검사를 받았으며, 검사 결과 음성으로 판정되었습니다.

이번일로 심려끼쳐드려 죄송하다는 말씀드리며, 걱정해주신 모든분들께 감사의 인사드립니다.

감사합니다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr