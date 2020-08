[내일날씨] 22일 덥고 비...최고기온 34도

[아시아경제 원다라 기자] 토요일인 22일은 전국적으로 비가 내릴 전망이다.

기상청은 21일 "내일 새벽에는 비구름이 서울경기강원도 쪽으로 진입하며 비가 내릴 것으로 예상된다"면서 "오전까지 예상되는 내리는 비의 양은 약 20mm에서 60mm가 될것"이라고 밝혔다. 오후3시 이후부터는 30mm에서 80mm 정도의 소나기가 예상된다. 남부지방 일부에는 80mm의 강수가 예상돼, 호우특보가 내릴수도 있다고 예보했다.

예상되는 낮최고기온은 충청이남지역을 중심으로, 30도 이상으로 더울 전망이다. 아침 최저기온은 21∼25도, 낮 최고기온은 26∼34도로 예상된다. 미세먼지 농도는 전 권역이 대체로 '좋음'∼'보통' 수준일 것으로 보이며, 서울·경기 남부·충남은 오전에 일시적으로 '나쁨' 수준일 전망이다.

기상청은 23일에는 전국적으로 가끔 구름이 많겠다고 예보했다.

