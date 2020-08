제시 "뮤직비디오 촬영 응해준 이효리 고마워... 바로 해준다고 하더라"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 가수 제시가 자신의 뮤직비디오에 출연한 이효리에 고마움을 드러냈다.

21일 방송된 MBC 라디오 FM4U '굿모닝FM 장성규입니다'에서는 제시가 출연해 근황을 공개했다.

이날 방송에서 제시는 청취자들에게 "아침이라 기분이 좋다. 잠은 조금 자고 왔는데 괜찮다. 지금 노메이크업이다. 보이는 라디오인 줄 모르고 그랬다"라며 인사했다.

이어 제시는 피부가 좋다는 청취자의 말에 "내 피부가 얇다. 메이크업을 하면 잘 안 먹히는 스타일이더라"라며 "그리고 요즘 살이 많이 빠졌다. 일정이 많아서 그런것 같다. 그래도 피부 좋다는 말이 고맙다. 트러블보다는 얼굴이 건조해 보인다"라고 답했다.

장성규가 제시의 신곡 '눈누난나'가 음악방송 1위 후보, 음원차트 2위에 등극했다고 언급하자 제시는 "주변에서 이길 수 있다고 하는데 설마 했다. 요즘 경쟁이 많고 되게 힘들지 않나"라며 "잘나가는 아이돌도 있고, 화사도 있고 싹쓸이도 있고 블랙핑크도 있지 않나. 너무 기대감이 많으면 그럴 수 있으니 마음을 비운다"라고 전했다.

그러면서 "내가 음악 쪽으로는 엄청 성공한 적이 없다. 매일 싸이 오빠랑 전화하면서 운다. 이거 진짜냐고 묻는다"라며 "오빠가 '이 순간 즐기고 앞으로 더 네가 하고 싶은대로 하라'고 했다. 항상 응원해준다고 한다. 되게 꿈 같다"라고 덧붙였다.

또한 제시는 자신의 뮤직비디오에 이효리가 출연한 것에 대해 "너무 감사했다"라며 "뮤직비디오 촬영 3일 전 연락을 했는데 '너무 오랜만이고 급한 거라서 안 해도 되는데 혹시 나와줄 수 있냐'고 하니까 바로 해준다고 하더라. 소름이 돋았다"라고 회상했다.

제시는 "이효리 언니가 '댓글 절대 신경 쓰지 마라. 넌 나랑 마인드가 똑같다'라고 했다"라며 "뮤직비디오 찍을 때 옷도 조금 더 야하게 입으라고 하더라. '내가 네 몸매였으면 다 그렇게 입었다'고 했다. 롤모델이 나한테 그런 얘기를 해주니까 너무 고맙더라"라고 말했다.

한 청취자가 "최근 살이 쪄서 자존감이 떨어졌다. 살을 어떻게 뺐냐"라는 질문에 제시는 "스키니하고 근육이 있는 게 유전이다. 3개월 동안 운동을 안했는데 근육이 있다. 저는 살이 찌고 싶다. 마른 거보다 살이 있는 게 좋다"라고 답했다.

이어 데뷔 10년 이후 우울증에 시달린 경험을 이야기하면서 "나이도 먹고 경험도 쌓이다보니 스트레스가 너무 심하고 자신감도 없어졌다. 그때 악플도 많았다"라며 "일단 마인드게 세야 한다. 그래야 모든 걸 다 컨트롤 할 수 있다. 나 자신을 사랑하지 않으면 남들이 날 사랑할 수 없다"라고 덧붙였다.

끝으로 제시는 부모님에 대한 얘기를 꺼내며 "부모님을 못 뵌 지 2, 3년 정도 된 것 같다"라며 "엄마가 날 볼 때마다 '우리 딸 너무 컸다. 다른 사람 된 것 같다'라고 이야기하신다. 항상 건강하셨으면 좋겠다"라고 말했다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr