[포토]차에 탄 채 졸업장 받는 대학생들…코로나19 확산에 이색 졸업식

[아시아경제 조슬기나 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파가 장기화하며 학사모를 쓴 학생과 학부모 등이 차량에 탑승한 채 대학 졸업식에 참석하는 진풍경이 펼쳐졌다. 졸업장도 마치 햄버거를 구입하 듯 '드라이브 스루(Drive-Thru)' 방식으로 수여됐다.

KT와 홍익대학교는 코로나19로 취소된 졸업식을 기다렸던 학생들의 마음을 담아 '드라이브 인(Drive-In) 졸업식'을 진행했다고 21일 밝혔다. 이날 오전 홍익대 서울캠퍼스 운동장에서 진행된 졸업식에는 졸업생과 학부모 등이 차량에 탑승한 채 참석했다. 졸업식은 뮤지컬 배우 남경주 공연예술학부 교수와 재학생이 함께 만든 졸업 축하 무대, 드라이브 스루(Drive-Thru) 졸업장 수여식, 그리고 졸업생들의 학사모 세레머니 순으로 진행됐다.

KT와 홍익대학교는 코로나19 장기화로 상반기 대학가 졸업식이 줄줄이 취소된 데 이어 하반기 졸업식도 진행 여부가 불투명해지자, 사회로 첫발을 내딛기 전 졸업식을 고대해온 학생들을 위해 '사회적 거리두기'를 고려한 이색 졸업식을 준비했다.

이날 졸업식 행사 전 과정은 홍익대학교 및 KT 공식 유튜브 채널을 통해 생방송으로 중계됐다. 현장에 직접 참석하지 못한 졸업생과 학부모, 졸업을 축하하는 친구들과 지인들 모두가 온라인으로 졸업식을 함께할 수 있었다. 또한 행사장 전면에 설치된 대형 전광판을 통해 각자의 공간에서 졸업식에 참석한 학생과 학부모의 모습도 화면으로 함께했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr