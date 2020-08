속보[아시아경제 김수완 기자] 정세균 국무총리는 21일 "일각에서 정부가 검사 결과를 조작하고 있다거나 집회 참석자를 가려낼 목적으로 진단검사를 강제한다는 등 유언비어가 유포되고 있다"며 "정부는 허위·조작정보 유포자를 끝까지 추적하여 그에 상응하는 법적 책임을 반드시 묻겠다"고 경고했다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr