“톡 튀는 아이디어 우르르” … 부산 공공디자인 공모전

올해 공모전 우수디자인 57점 발굴, 도시 시설물 문제점 개선에 활용

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시는 ‘2020 부산시 공공디자인 공모전’에서 ‘지지 않는 벚꽃길(전유진, 이경민)’을 대상 작품으로 뽑았다.

이번 공공디자인 공모전은 도시시설물이 안고 있는 문제점을 디자인으로 개선하는 참신한 아이디어를 찾고자 진행됐다.

지나치게 복잡하고 중복된 도시시설물들을 단순화하고 통합한다는 취지로 ‘비움·통합, 열린 도시 부산’을 주제로 했다.

공간, 시설물, 시각 등 전 분야에 걸쳐 총 159점(▲대학·일반부 127점 ▲중·고등부 32점)이 접수됐다.

대학교수 등 전문가로 구성된 심사위원회를 통해 최종적으로 57점이 선정됐다. 부문별 선정작품은 ▲대학·일반부가 대상 등 40점 ▲중·고등부가 최우수상 등 17점이다.

대학·일반부 대상은 ‘지지 않는 벚꽃길(전유진, 이경민)’이 차지했다.

부산의 벚꽃 길 수목거치대에 손쉽게 이용할 수 있고 공간 활용도를 높일 수 있는 결합형 벤치를 설치하는 방안이다.

벚꽃을 모티브로 한 벤치 디자인을 통해 사계절 내내 벚꽃을 즐길 수 있는 아름다운 경관을 표현해 높은 점수를 받았다.

중·고등부 최우수는 ‘Harmony Distance(손지현)’로 코로나19로 인한 사회적 거리두기를 실천할 수 있는 벤치를 강렬한 불꽃 형상으로 디자인했다.

평소에는 붙여놓았다가 필요하면 의자 간 거리를 넓혀 공간 활용성을 높일 수 있게 만든 시설 디자인이다.

김민근 부산시 건축주택국장은 “공모전에서 발굴한 우수디자인은 부산시에서 추진하는 시설물 설치사업에 널리 활용될 수 있도록 할 예정”이라고 말했다.

