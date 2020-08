NS홈쇼핑, 영유아 위한 가정간편식 특집 방송

25일 오후 7시, 영유아 반찬 31종 원하는 대로 골라담기

21일부터 미리 주문 오픈, 5% 할인과 10+1 혜택까지



[아시아경제 임혜선 기자] NS홈쇼핑이 V커머스 띵라이브에서 영유아를 위한 가정간편식(HMR) 특집방송을 진행한다고 21일 밝혔다.

'띵라이브'는 미디어커머스 기업 ‘스타인티비엔터테인먼트’와 함께 25일 오후 7시, '푸드트리 영유아 반찬세트' 특집방송을 진행하며, 21일부터 NS몰에서 미리 주문을 오픈한다.

스타인티비엔터테인먼트는 2018년부터 모바일 V커머스의 플랫폼 개발과 전문 쇼호스트를 양성해 오고 있으며, 현재 다양한 모바일라이브방송을 운영하는 미디어커머스 전문기업이다. 스타인티비는 '푸드트리 영유아 반찬'을 시작으로 NS홈쇼핑과 협업을 통해 트랜디한 가정간편식과 밀키트 제품들을 전략적으로 출시할 예정이다.

이번에 선보이는 '푸드트리 영유아 반찬세트'는 2세부터 7세까지 아이들에게 맞춰 만든 제품으로 짠맛이 강하지 않아 부담 없이 먹일 수 있도록 만든 상품이다. 아이 전용 레시피로 아이에게 맞는 식감과 각 재료의 맛을 잘 느낄 수 있도록 순하게 조리했다.

영유아 식품 전문가들이 설립한 '푸드트리'는 과학적인 식생활 패턴 연구로 아이들의 식습관 길잡이 역할을 하며, 다양한 컨텐츠와 바른 먹거리를 제공하는 홈메이드 스타일의 영유아 반찬 전문회사다.

'푸드트리'는 영유아 대상 식품 회사인 만큼, 엄격한 식재료 관리는 물론 HACCP 인증 시설 제조, 토탈위생솔루션 세스코 멤버스를 통해 식품안전과 위생을 철저하게 관리하고 있다. 특히 냉동제품을 제외한 모든 제품을 주문과 동시에 제조해 더욱 신선한 먹거리를 제공하고 있다.

NS홈쇼핑은 이번 '띵라이브' 특집방송에 앞서 21일부터 NS몰을 통해 '푸드트리 영유아 반찬 31종 골라 담기'를 판매한다. 반찬, 국, 덮밥, 볶음밥 등 다양한 영유아 반찬을 2950원부터 3500원까지 부담 없는 가격으로 원하는 대로 골라 담을 수 있다. 전 상품 5% 할인과 10개 구매 시 반찬 1개를 증정하는 프로모션으로 최저가 혜택을 누릴 수 있다.

25일 7시에 방송하는 '띵라이브'에서는 생방송 중 NS톡에서 구매인증을 한 고객에게는 1천원부터 3천원까지 적립금과 스타벅스 쿠폰을 드리는 '복불복 룰렛 찬스' 이벤트도 함께 진행한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr