김웅 "납득할 수 없는 댐 방류량…환경부 조사 아닌 감사원 감사해야"

용담댐, 300t 방류 승인받고도 3일간 45t 방류

"저수율 상승→일시 방류…저지대 피해 가중"

합천댐 등 추가 강우 예상에도 방류량 감소시켜

[아시아경제 김보경 기자] 김웅 미래통합당 의원은 20일 국회 환경노동위원회에서 최근 집중호우 기간 정부의 댐 방류 실패를 지적하며 명백한 책임 규명을 위해 감사원 감사 청구를 촉구했다.

김 의원이 한국수자원공사로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 7월 29일 용담댐의 수문 방류 승인 공문서 상에는 8월 5일 18시까지 초당 300t까지 방류량을 계속해서 늘리는 것으로 승인받았지만, 실제 방류량을 살펴본 결과 7월 31일 오후 7시부터 8월 3일 오전 10시까지 초당 45t밖에 방류하지 않았다.

이로 인해 용담댐의 저수율은 89%에서 91~98%로 상승했다. 이후 계속된 유입량 증가로 8일에 3000t을 일시에 방류해 저지대 침수를 가중시켰다는 지적이다.

올 장마 기간 중 심각한 피해를 유발한 댐 중 용담댐, 합천댐, 섬진강댐의 경우 작년과 올해 같은 기간인 8월 저수율 현황을 보면 용담댐은 작년 약 75%의 저수율을 유지하는 반면, 올해는 8월 1일 91%를 기점으로 평균 85%를 상회했다.

합천댐도 지난해 약 77%에서 올해 약 90%, 섬진강댐의 경우에도 작년 약 44%에서 올해 약 74%를 상회하는 기록이다.

낙동강 유역은 집중호우가 예상됨에도 오히려 방류량을 공식적으로 줄인 것으로 나타났다. 7월 30일 방류량 변경 승인요청 공문서를 보면 장마전선의 영향과 향후 추가 강우가 예상됨에 따라 변경승인을 요청하면서 남강댐·합천댐·밀양댐·김천부항댐 4개 댐의 방류량을 기존보다 감소해 변경을 요청하고 승인받았다.

환경부는 민관 합동으로 '댐관리 조사위원회'를 구성하고 침수 피해 원인으로 지목된 섬진강댐·합천댐·용담댐의 운영 관리 전반을 조사 중이다. 조사 결과 운영 관리상의 문제점이 드러날 경우 법에 따라 엄정 조치할 계획이다.

김 의원은 "댐 관리에 있어 홍수기에는 홍수조절이 무엇보다 중요하다"면서 "납득할 수 없는 방류량 감소로 용담댐과 합천댐이 8월 8일 후 폭발적으로 방류량을 늘리면서 막대한 침수피해를 야기시킨 것"이라고 주장했다.

그는 "댐의 방류량을 관리하는 한국수자원공사와 이를 승인하는 환경부 모두에 책임이 있으며 명백한 원인 파악과 책임규명을 위해 부처 내 대책위원회가 아닌 감사원 감사가 선제돼야 한다"고 촉구했다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr