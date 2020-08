[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 겸 방송인 박연수가 딸 송지아 양의 근황을 전했다.

20일 박연수는 자신의 인스타그램 계정을 통해 "쑥쑥 크는구나♡.♡키울때는 언제크나..언제 크나 했는데 어느새 확 커져있는 지아공주. 평상복이 되어버린 골프복 앞보다 뒷모습이 더예쁜ㅋㅋ 여기 브랜드 참 잘~어울린다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

사진 속에는 골프웨어를 입은 채 포즈를 취하고 있는 송지아 양의 모습이 담겼다. 엄마를 닮은 송지아양의 미모에 팬들의 감탄을 불러일으켰다.

한편 박연수는 MBN 예능 프로그램 '우리 다시 사랑할 수 있을까' 시즌1에 출연했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr