美 민주당 전당대회서 트럼프 폭격기로 나선 오바마 부부

전당대회 첫째날과 셋째날 각각 등판

트펌프 대통령의 실정을 직설적으로 비판

정권 교체에 적극적인 대응 나설 듯

[아시아경제 나주석 기자] 미국 민주당 대선후보 지명 전당대회에서 버락 오바마 전 미국 대통령 내외가 주목을 받고있다. 오바마 대통령과 미셸 오바마 여사는 찬조 연설 연사로 나서, 도널드 트럼프 미국 대통령을 성토하면서 정권 교체의 필요성을 강조했다.

17일 민주당 전당대회 첫날은 사실상 오바마 여사의 날이었다. 민주당 부통령 후보로까지 거론됐던 그는 트럼프 대통령을 두고서 '잘못된 대통령(the wrong president)'이라고 비판했다. 오바마 여사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)과 흑인 조지 플로이드 과잉 진압 사건으로 촉발된 흑인의 생명도 소중하다(Black Lives Matter) 시위를 언급하며 "(트럼프 대통령은) 혼돈, 분열, 그리고 완전한 공감 부족만을 보여주고 ? 있다"면서 "우리가 필요로 하는 사람이 될 수 없다"고 지적했다.

오바마 여사는 "그는 대통령을 할 수 있다는 것을 증명할 충분한 시간이 있었지만 해내지 못했다"고 질타했다.

이틀 뒤인 19일 전당대회에서는 오바마 전 대통령이 그 누구보다 큰 주목을 받았다. 오바마 전 대통령은 흑인 첫 여성 부통령 후보인 카멀라 해리스 직전 찬조 연설을 통해 트럼프 대통령의 정치를 비판했다.

오바마 전 대통령은 "트럼프 대통령이 정책이나 비전을 계승할 것이라고 기대는 하지 않았지만, 미국을 위해 진지하게 대통령을 맡을 것으로 생각했지만 그렇지 않았다"면서 "그는 공통점을 찾는 데 관심이 없고, 다른 사람을 돕기보다는 자신과 친구들을 위해 권력을 사용했으며, 대통령직을 또 다른 리얼리티쇼로 만들어버렸다"고 지적했다.

오바마 전 대통령은 "트럼프는 그 일을 제대로 감당하지 못했다. 그럴 수 없었기 때문"이라면서"실패의 결과는 참담했다"고 말했다. 그는 "17만명이 목숨을 잃고 수백만명이 일자리를 잃었다"면서 "전세계에 자랑스러웠던 미국의 명성은 사라지고, 민주주의 제도들이 이전에 겪어보지 못한 위기에 처했다"고 지적했다.

오바마 부부는 전당 대회 내내 화제의 중심에 선 것이다. 특히 이들 부부는 그동안 트럼프 대통령의 노골적인 조롱 등에도 적극적인 대응을 하지 않았던 것과 상반된 적극적인 목소리를 내 주목을 받았다. 오바마 대통령 부부 모두 트럼프 대통령의 집권은 막기 위해 적극적인 노력을 펼치겠다는 뜻을 피력한 것으로 풀이된다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr