함안군, 제3회 함안 연꽃테마파크 사진 공모전 시상

대상 김택수 씨 ‘연밭나들이’, 최우수상 권소희 씨 '화가의 사색'

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 함안군은 함안 연꽃테마파크 관광 명소화를 위한 ‘제3회 함안 연꽃테마파크 사진 공모전’ 시상식을 했다고 20일 밝혔다.

시상식은 19일 군수실에서 진행됐으며, ‘아라의 숨결, 연꽃테마파크에 물들다’는 주제로 아라홍련의 우수성을 알리고자 개최됐다.

이번 공모전에는 총 980건의 작품이 접수됐으며, 수상자들에게는 대상 300만원, 최우수상 200만원, 우수상 100만원, 장려상 50만원, 입선 20만원의 시상금이 수여됐다.

심사결과 총 13개 작품이 선정됐다.

대상에는 김택수 씨의 ‘연밭 나들이’, 최우수상에는 권소희 씨의 ‘화가의 사색’, 우수상에는 진연우 씨의 ‘연의 일생’과 정영희 씨의 ‘함안의 추억’이 선정됐다.

조근제 함안 군수는 수상자들에게 상장을 수여해 작품 출품에 대한 감사와 작가들을 격려했다.

