코로나19에 2300깨진 코스피…코스닥도 790 아래로(상보)

[아시아경제 금보령 기자] 코스피가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 우려로 장중 2300선 밑으로 떨어졌다.

20일 오전 10시50분 기준 코스피는 전장 대비 2.59%(61.06포인트) 하락한 2299.48을 기록했다. 전 거래일보다 0.87%(20.63포인트) 내린 2339.91로 시작한 코스피는 개장 직후 개인과 외국인 순매수세에 잠시 낙폭을 줄였지만 외국인이 순매도세로 돌아서면서 급락했다. 코스피시장에서 개인은 3923억원어치를 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 1284억원, 2704억원을 순매도했다.

업종별로 보면 기계(-2.79%), 운송장비(-3.29%), 통신업(-1.38%) 등이 약세를 보이는 가운데 의약품(0.41%)이 홀로 강세를 나타냈다. 시가총액 상위 10위 기업 중에 셀트리온(1.32%)이 유일하게 상승했다.

코스닥지수는 코스피보다 더 큰 낙폭을 보였다. 같은 시간 코스닥은 전 거래일 대비 3.52%(28.82포인트) 떨어진 789.92를 기록해 790선마저 깨졌다. 코스닥은 이날 전장보다 0.26%(2.11포인트) 내린 816.63으로 장을 연 뒤 잠시 상승세로 반등하는 모습을 보이기도 했으나 외국인 순매도세에 밀려 강한 하락세를 이어갔다. 코스닥시장에서 개인은 2271억원을 순매수했으나 외국인과 기관은 각각 1635억원, 606억원을 팔아치웠다.

이날 증시 급락은 코로나19 재확산에 대한 우려가 크게 작용한 것으로 풀이된다. 이예신 신한금융투자 연구원은 "국내 코로나19 신규 확진자 수 증가라는 갑작스러운 악재가 등장했다"며 "경제 정상화 과정에 뒤늦게 동참하고 있는 내수 및 코로나19 타격 산업에 대한 회복 기대 후퇴와 투자 심리 위축은 불가피할 것"이라고 설명했다.

