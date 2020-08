LF 닥스골프, 가을 신제품 출시

[아시아경제 조유진 기자] 생활문화기업 LF LF 093050 | 코스피 증권정보 현재가 13,200 전일대비 100 등락률 -0.75% 거래량 3,964 전일가 13,300 2020.08.20 09:05 장중(20분지연) 관련기사 패션 격전지 온라인으로…전용 멤버십 늘리는 뷰티·패션사들냉감의류 여름 특수 실종…긴장마에 패션사 울상질스튜어트스포츠, '올웨이즈비레디' 컬렉션 출시 close (대표 오규식)의 브리티시 골프웨어 브랜드 닥스골프가 고급미를 강조한 가을 신제품을 출시하고 이를 기념한 프로모션을 진행한다고 20일 밝혔다.

이번 신제품은 유럽 명품 브랜드에서 사용하는 최고급 소재를 적용해 가볍고 부드러운 터치감을 선사하며 탁월한 스트레치 기능성을 갖춘 것이 특징이다. 은은한 광택감과 부드러운 색감이 두드러지는 원단에 닥스골프의 우아하고 클래식한 디자인을 입혀 언제 어디서나 세련된 골프웨어를 완성시켜준다.

닥스골프의 가을 컬렉션은 크게 ‘컴포트 레저’ 라인과 ‘헤리티지 클럽’ 라인으로 구분된다. 컴포트 레저 라인은 필드 위에서는 물론, 여행과 여가를 비롯해 다양한 일상생활에서 유용하게 소화할 수 있는 스포티즘 골프웨어다. 간결하면서도 현대적인 디자인이 적용되어 어떤 스타일의 옷과도 자연스럽게 매치할 수 있다.

헤리티지 클럽은 신축성, 흡습속건, 냉감, 방풍, 자외선차단의 기능성이 복합적으로 탑재된 라인으로 두잉 활동에 최적화된 골프웨어다. 테크니컬 하이 퍼포먼스 소재를 중점적으로 사용하고 안감에도 스트레치 기능성 소재를 적용해 활동성을 높였다. 디자인적으로는 감각적인 체크 패턴을 변칙적으로 사용해 닥스골프의 정통성을 효과적으로 드러냈다.

한편, 닥스골프는 신제품 출시를 기념해 전국 매장에서 가을 화보 속 상의와 하의 제품을 세트로 구매하는 고객들에게 다음 구매 시 사용 가능한 10% 할인 쿠폰을 증정하며, LF몰에서는 동일 구매 조건 충족 시 10%의 마일리지 적립 혜택을 제공한다. 닥스골프의 한층 고급스러워진 가을 신제품은 전국 매장 및 LF몰 기획전에서 만나볼 수 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr