[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 나주시 중흥 골드스파&리조트가 대전 코로나19 확진자들이 다녀간 것으로 확인돼 19일 임시 폐쇄됐다.

나주시와 대전시 등에 따르면 대전 171∼174번 확진자 일가족이 지난 16일 오후부터 18일 오전까지 중흥 골드스파&리조트를 찾아 워터파크와 리조트 시설을 이용했다.

이들은 지난 13∼15일 경기 용인시 본가를 방문했으며, 아이들 할아버지는 18일 용인 219번 확진자로 분류됐다.

이들은 본가에 다녀온 뒤 16일부터 사흘간 나주 일대를 여행했다.

리조트 측은 19일 오전 방역 당국 통보를 받고 시설을 폐쇄하고 소독과 환기를 진행하고 있다.

시설에 남아 있던 이용객들은 따로 인솔해 증상 등을 확인하고 있으며, 이들 가족과 같은 시간대 이용객에게도 연락을 취하고 있다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr