극적으로 머리맞댄 醫政, 입장차만 확인

[아시아경제 최대열 기자] 의대정원 확대ㆍ공공의대 신설 등을 둘러싸고 대립해온 정부와 의사단체가 19일 만나 이야기를 나눴으나 별다른 합의점을 찾지 못했다. 앞으로 예정된 전공의 2차 파업이나 사흘간 의사 총파업도 그대로 강행될 것으로 예상된다. 다만 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재유행이 번지면서 극적으로 다시 대화의 물꼬를 튼 만큼, 앞으로 협의를 거쳐 의견차를 줄일 여지는 남겨뒀다.

박능후 보건복지부 장관을 비롯한 정부 관리와 최대집 대한의사협회장ㆍ박지현 대한전공의협회 회장 등 의료단체장은 이날 서울 한 호텔에서 간담회를 열고 최근 현안에 대해 의견을 나눴다. 당초 정부가 추진하는 의료정책에 대해 의사단체를 중심으로 반발이 거세게 일었고 지난 7일 전공의 파업, 14일 의사협회 집단휴진이 있었다. 그러다 최근 수도권을 중심으로 코로나19 환자가 급증하면서 의협이 정부에 대화를 제안했고 정부가 응하면서 이날 간담회가 열렸다.

의사협회를 중심으로 한 의료계에선 정부가 추진하는 의대정원 확대ㆍ공공의대 신설 방안을 철회하고 첩약 급여화를 폐지하겠는 뜻을 밝힌 후 협의에 나서겠다는 점을 분명히 했다. 이후에야 코로나19 등 최근 상황을 함께 대처해 나갈 수 있다고도 했다. 반면 정부는 이 같은 정책을 철회하는 게 불가능하다는 입장을 굽히지 않았다.

간담회 후 박능후 복지부 장관은 "(서로) 의견이 달랐다"면서 "정부는 모든 가능성을 열어두자고 했고 의료계에선 모든 정책을 철회하자고 해서 의견 격차가 있었다"고 말했다. 의사협회 역시 간담회 후 보도자료를 내고 "2시간 동안 논의에도 불구하고 양측의 입장차만 확인했다"며 "정책의 철회가 불가능하다는 전제를 그대로 회의장까지 가지고 온 복지부에 대해 유감"이라고 비판했다.

