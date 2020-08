전주시, ‘예술백신(Vaccine)’으로 코로나 블루 치유

영화·판소리·가야금·한지공예 분야

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 전주시가 장기화된 코로나19로 발생되는 우울감과 무기력증을 극복키 위해 ‘예술백신(Vaccine)’ 사업에 나선다.

19일 시는 연말까지 마음치유가 필요한 시민, 의료진, 사회복지사, 어르신 등을 대상으로 ‘예술백신(Vaccine)’ 사업을 운영한다고 밝혔다.

‘예술백신(Vaccine)’은 맞춤형 예술치유 프로그램을 지원하는 사업으로 총 50회에 걸쳐 운영된다.

이번 사업은 치유의 힘을 극대화 시킬 수 있는 대상별 맞춤형으로 진행되며 영화·판소리·가야금·한지공예 관련 4개 문화예술단체가 각 10회에 걸쳐 진행하게 된다.

영화분야는 (사)한국영화인총연합회 전북지부가 전주영화호텔 영화도서관에서 ‘2020 화요시네마 with 예술치유’를 주제로 영화 감상과 해설을 통한 치유프로그램을 실시한다.

또 한지공예는 한스리그가 한지산업지원센터에서 코로나19 확산 방지를 위해 힘쓴 의료진과 사회복지사를 초청해 한지공예 프로그램을 제공한다.

판소리와 가야금을 활용한 전통예술치유 프로그램도 전주소리문화관과 우아문화의집 등에서 진행된다.

이외에도 한문화예술센터에서 심리척도검사를 지원하고 치유 프로그램을 진행할 계획이다.

최락기 문화관광체육국장은 “이번 예술백신 프로그램이 몸과 마음이 지친 시민들에게 조금이나마 일상의 위로와 활력을 부여하는 기회가 되길 바란다”면서 “침체된 지역 문화예술계에도 활기가 불어 넣어질 수 있도록 창의적이고 새로운 예술치유 프로그램을 개발하겠다”고 말했다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr