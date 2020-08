완도 생일도 ‘여름밤 온택트 버스킹’으로 빛났다

유튜브 라이브 방송 통해 명소 소개 및 공연 선보여

[아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도군은 ‘가고 싶은 섬, 생일도’에서 지난 15일 오후 8시, 국내 최대 생일케이크 조형물 앞에서 ‘쿨한 밤, 전남이 빛나는 밤에’라는 주제로 비대면을 일컫는 온택트(Untact)에 온라인을 통한 외부와의 연결(On)을 더한 개념인 온택트 버스킹 공연이 진행됐다고 19일 밝혔다.

이날 공연은 전남도에서 포스트 코로나 시대를 대비한 온택트형 문화관광 콘텐츠를 개발, 유튜브 라이브 방송을 통해 전남의 야간 관광 명소를 소개하고 음악을 들으며 시청자와 소통하는 프로그램으로 기획됐다.

공연의 메인 DJ는 위플레이 보컬 조설규와 015B 객원 보컬 조성민이 맡아 진행했으며, 플라워 고유진이 출연했다.

공연 외에도 완도군 청년 사업가가 만든 해조류 화장품, 다시마 팩과 완도 전복이 들어간 전복 빵을 소개하는 시간도 가졌다.

온택트 버스킹인 만큼 비대면으로 진행됐음에도 생일도를 방문한 관광객과 지역민이 현장을 찾아 마스크 착용과 사회적 거리를 유지하며 공연이 진행됐다.

생일도 온택트 버스킹은 전남도 공식 유튜브 채널 ‘으뜸전남튜브’에서 다시 볼 수 있다.

한편, 생일을 맞이한 주인공이 생일도에 들어가면 여객선(완농페리호, 약산 당목항↔생일 서성항)을 무료로 승선할 수 있고, 완도군에서는 생일도 방문객을 위한 여객선 부두 전광판 생일 축하 문구 이벤트를 실시하고 있다.

생일 축하 문구 신청은 평일(월∼금) 오후 5시까지 생일면사무소로 신청하면 된다.

호남취재본부 최경필 기자 ckp6737@asiae.co.kr