[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 한국도로공사 부산경남본부 함안주유소(부산방향)는 주유 및 충전소 주변 녹지공간에 대한 환경정비 작업을 마무리했다고 19일 밝혔다.

부산방향 함안주유소는 깨끗하고 청결한 ex-oil 시설 이미지 확립을 위해 정기적으로 주유·충전소 주변 녹지공간에 대한 대대적인 환경 개선사업을 벌이고 있다.

주유소 관계자는 "최근 사무실 옆에 화장대와 아기 기저귀 갈이대가 있는 여성 전용 휴식공간을 마련하는 등 주유시설 안팎 환경정비 작업을 지속적으로 펼치고 있다"면서 "쾌적한 주유시설로 유지 관리하는 데 최선을 다하고 있다"고 전했다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr