[아시아경제 금보령 기자] 한양디지텍 한양디지텍 078350 | 코스닥 증권정보 현재가 6,050 전일대비 230 등락률 +3.95% 거래량 47,631 전일가 5,820 2020.08.19 15:19 장중(20분지연) 관련기사 달은 갔다 왔죠? 이제는 태양입니다! ‘大’ 우주항공의 서막!【증권가이슈】 가솔린 자동차 퇴출 확정! 전기차 관련주가 뜬다[e공시 눈에 띄네]코스닥-7일 close 은 종속회사인 'HANYANG DIGITECH VINA COMPANY LIMITED'에 59억2550만원 규모의 금전대여를 결정했다고 19일 공시했다.

대여금액은 지난해 말 자기자본 대비 16.9%다. 금전대여 목적은 손자회사 투자계획 실행이다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr