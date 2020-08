"비대면 수업에 등록금 400만원?" 코로나19 재확산 대학생 등록금 두고 반발

코로나19 재확산에 대학가 '등록금 감액' 목소리 이어져

1학기 등록금 반환 형태에 불만 성토…"장학금이 반환이냐"

전대넷 "2학기 학생 의견 수렴해 등록금 감액해야"

[아시아경제 한승곤 기자, 김연주 인턴기자] "400만원을 제대로 된 수업 한 번 못 듣는데 내라고?", "1학기 등록금 반환도 할인 수준이었는데 2학기는 감액해야 하는 거 아닌가요."

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 빠르게 재확산하는 가운데 오는 9월 개강을 앞둔 학생들이 비대면 수업 시 등록금을 감액해야 한다고 목소리를 높이고 있다.

19일 구인·구직 아르바이트 전문 포털 알바천국이 대학생 2903명을 대상으로 조사한 2학기 등록금 액수에 대한 설문 조사에 따르면 응답자 92.7%가 '감액해야 한다'고 답했다.

대학별로는 사립대 학생이 94.7%로 가장 높은 비율로 감액해야 한다고 답했으며 ▲국립대(87.4%)와 ▲공립대(83.3%) 학생 역시 대다수가 등록금 감면이 필요하다고 말한 것으로 집계됐다.

학생들은 지난 1학기에 시행한 비대면 수업의 질이 대면 수업보다 떨어져 수업권 보장이 안 된다고 지적했다. 또 등록금에 포함된 학교 시설, 기자재 사용료를 이용할 수 없었다며 등록금에서 이를 감해야 한다고 주장했다.

인천에 있는 대학에 다니는 이모(21·남)씨는 "1학기 등록금 10% 반환 연락을 받았는데 너무 적은 액수라 반환의 의미가 크게 와닿지 않는다"며 "반환은 돌려준다는 뜻 아니냐. 왜 장학금으로 지급하는 건지 모르겠다. 그래놓고 반환했다고 생색내는 건 부끄러운 처사 아니냐"고 지적했다.

그러면서 "지난 1학기 동안 비대면 수업을 하고 시설을 폐쇄했는데 그 많은 등록금은 어디에 쓰인 건지 내역을 공개라도 해주면 덜 억울할 것 같다"고 말했다.

이밖에도 학생들은 대학에서 등록금 반환을 2학기 등록금에서 '특별장학금' 명목으로 감하는 것에 대한 불만을 토로했다.

경기도 소재 대학생 장모(25·남)씨는 "한국장학재단을 비롯해 회사 등에서 장학금이나 다른 이유로 등록금을 면제받고, 지불한 학생들은 어떻게 되는 거냐"며 "장학금 명목으로 반환을 하는 건, 누구는 등록금을 전액 내고 누구는 감면을 받는 거냐"고 불만을 표출했다.

한 대학 익명 커뮤니티에도 장학금 형태로 지급되는 등록금 반환에 대한 불만 글이 줄줄이 올라왔다.

한 학생은 "한 학기를 비대면으로 등록하면서 내내 등록금이 아깝다는 생각을 했다"며 "다들 등록금을 돌려받는 데 혈안이 돼 있는데 결국 학교가 결정한 게 장학금이냐"고 지적했다.

하반기에도 대학의 비대면 수업으로 인한 등록금 갈등이 지속할 것으로 보인다. 재학 중인 학교의 2학기 수업 방식이 '온라인·오프라인 병행'으로 결정됐다는 소식을 들은 학생들은 조속하게 2학기 등록금 감액을 결정해야 한다고 강조했다.

대학생 권모(26·남)씨는 "교수님과 소통이 되는 상태로 수업을 하는 게 아니다 보니까 확실히 온라인 강의는 질이 떨어진다고 생각한다"며 "등록금 감액 얘기가 나왔으니 비대면으로 수업이 진행될 경우 학교 측에서 학생들의 의사를 꼭 반영해줬으면 좋겠다"고 말했다.

특히 2학기가 비대면으로 진행될 경우 차라리 휴학하겠다는 학생들도 있는 것으로 나타났다.

같은 설문에서 대학생 42.5%는 '올 2학기 휴학을 고민하거나 휴학할 예정'이라고 답했다. 구체적으로 2학기 ▲등록할 것(56.4%)▲휴학 고민 중(25.7%)▲휴학할 것(16.8%) 등 순으로 집계됐다.

휴학 고민을 하거나 결정한 이유로는 코로나19로 인한 수업의 질 하락과 등록금 금액 불만이 가장 많은 것으로 나타났다.

한편, 전국대학학생회네트워크(전대넷)은 지난 17일 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 기자회견을 열고 코로나19가 재확산하고 있는 시점에서 2학기 학사제도를 학생 의견을 수렴하고 등록금도 재책정하라고 촉구했다.

전대넷 측은 "8월 수강 신청을 앞두고 전국 대학들이 2학기 학사 운영지침을 발표하고 있다"며 "상반기 등록금 반환 문제는 해결이 묘연하며, 각 대학은 학생 요구에 못 미치는 10% 내외 금액 반환을 하고 있다. 이는 보여주기식 태도"라고 비판했다.

그러면서 "등록금 반환소송을 하는 이들에게 대학 본부 측이 원고 명단을 추적, 전화를 걸기도 했다"며 "전공 교수가 학생에게 전화를 걸어 '취하하라'고 했다. 교육기관인 대학에서 결코 있어서는 안 될 일이 벌어지고 있다"고 강조했다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr