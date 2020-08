동명대 조준모 교수 저서, 2020년 세종 우수학술도서 선정

‘Python으로 시작하는 빅데이터분석 및 인공지능’

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 조준모 동명대 전자·의용공학부 교수가 집필한 도서 ‘Python으로 시작하는 빅데이터분석 및 인공지능’(인피니티북스)이 2020년도 세종 우수 학술도서로 최근 선정됐다.

빅데이터 분석과 인공지능의 개발에서 가장 인기 있는 파이썬 언어의 기초에서부터 빅데이터 분석과 인공지능에 이르기까지 예제를 통해 쉽게 학습할 수 있도록 쓰여졌다.

빅데이터는 인공지능 입력 데이터로 빅데이터 처리 기술은 인공지능의 필수적인 요소이다.

IT관련학과 학생들뿐 아니라 빅데이터 분석과 인공지능을 시작하고자 하는 초보자들도 쉽게 접근할 수 있도록 예제 중심으로 서술돼 있다. 무료 툴을 인터넷으로 내려받아 쉽게 입문할 수 있는 교재이다.

조 교수는 “4차 산업혁명으로 기존 직업이 대부분 교체되는 시대이며 인공지능에 ‘인’자만 알아도 취업을 할 수 있을 정도로 지금 업계에서는 인공지능 전문가가 턱없이 부족하다”며 “열정으로 1~2년 정도만 집중한다면 누구나 4차 산업혁명 시대에 걸맞는 인재 반열에 들 수 있을 것으로 믿는다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr