인하대, 2020년 학위수여식 온라인 개최…21~28일

[아시아경제 박혜숙 기자] 인하대학교가 2020년 2월, 8월 학위수여식을 통합해 온라인으로 개최한다. 전용 홈페이지와 학교 공식 유튜브를 통해 오는 21~28일 열린다.

인하대는 올해 2월 예정이었던 학위수여식을 연기해 이번 8월 학위수여식과 함께 열기로 했다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 여전히 기승을 부리고 있는 상황에서 졸업생의 건강과 안전을 고려, 비대면 학위수여식으로 대체하고 이를 위한 전용 홈페이지를 개설한다.

학위수여식에는 현정택 정석인하학원 이사장, 조명우 총장, 이용기 총동창회장 등이 참석할 예정이다.

2020년 통합 온라인 학위수여식은 전용 홈페이지와 인하대 공식 유튜브(www.youtube.com/inhauniversity)를 통해 21일 오후 2시부터 시청할 수 있다.

이장현 인하대 대외협력처장은 "졸업생과 가족의 안전을 위해 부득이하게 온라인 학위수여식을 개최하게 됐다"며 "코로나19로 어려운 상황 속에서도 성공적으로 학업을 마친 졸업생들에 축하의 말씀을 전한다"고 밝혔다.

