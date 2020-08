여수광양항만공사, 더드림스마트센터 이용기업 대상 신기술 설명회 개최

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수광양항만공사(사장 차민식, 이하 공사)는 중소·벤처기업의 판로확대를 위한 사업설명회를 더드림스마트센터에서 전날 개최했다고 밝혔다.

더드림스마트센터는 중소 벤처 및 창업을 지원하기 위하여 항만공사가 운영하는 공간이다.

이날 공사 담당자와 관련 중소기업 및 벤처기업 담당자 등 10여명이 참석한 가운데 신기술 사업인 ‘드론을 활용한 항만 대기오염 측정 및 통합 모니터링 시스템’에 대한 설명회를 진행했다.

드론 업체인 우리항공은 핵심기술인 통합센서의 국산화에 성공했으며 이를 활용하여 항만, 산업단지, 도로 등 다양한 장소에서 대기오염물질의 실시간 모니터링이 가능하다고 밝혔다.

공사는 더드림스마트센터를 활용한 벤처기업의 신기술 국산화 및 사업 확대를 지속 지원 할 계획이며 해운·물류 분야 기술육성을 통해 한국판 그린뉴딜의 확산에 있어 선도적 역할을 확대해 나갈 계획이라고 밝혔다.

아울러 차민식 사장은 “4차 산업혁명 시대 혁신기술의 국산화가 무엇보다 중요한 때”라며 “이번 사업설명회가 해운·물류 분야 신기술 국산화에 첫 걸음이 되길 바란다”고 밝혔다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr