아프리카 말리서 군사 쿠데타 발생... 대통령 구금

[아시아경제 이현우 기자] 아프리카 말리에서 군사 쿠데타가 발생해 이브라힘 부바카르 케이타 말리 대통령이 구금되는 등 정국이 혼란에 빠진 것으로 알려졌다. 아프리카 역내 국제기구와 과거 말리를 식민통치했던 프랑스 등 국제사회에서는 일제히 쿠데타를 비판하며 말리 정부를 지지한다고 밝혔다.

AP통신 등 외신들에 따르면 18일(현지시간) 말리의 수도 바마코에서 군사 쿠데타가 발생했다. 말리 군인들은 이날 아침 바마코 외곽에서 15㎞ 떨어진 카티 군기지에서 반란을 일으켰으며, 케이타 대통령을 비롯해 수많은 고위 민간 공무원과 군사 관리들을 전격 체포했다. 카티 군기지는 지난 2012년에도 쿠데타가 일어났던 곳으로 알려졌다.

무사 파키 마하마트 아프리카연합(AU) 집행위원장을 비롯한 역내 관리들은 케이타 대통령과 시세 총리가 반란군에 의해 구금 상태에 있다고 밝혔다. 케이타 대통령의 퇴진을 촉구해온 시위 군중이 이날 군사 반란을 지지해 바마코 거리로 쏟아져 나왔다. 말리 국영TV인 ORTM은 대통령 체포 이후 방송이 끊긴 것으로 전해졌다.

아프리카 역내 국제기구와 과거 말리를 식민통치했던 프랑스 등 국제사회에서는 일제히 군사반란을 강하게 비판하고 나섰다. 말리를 비롯해 서아프리카 15개국 협의체인 서아프리카경제공동체(ECOWAS)는 군인들에게 즉각 카티 막사로 돌아갈 것을 촉구했다. ECOWAS는 지난 6월부터 격화된 말리 정국 혼란을 중재해왔다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 이날 이번 사태를 논의하고 ECOWAS의 중재 노력을 지지했다고 엘리제궁이 밝혔다. 프랑스 외무부도 이번 군사반란을 "가장 강도높은 용어로" 비난한다면서 군인들에게 막사로 복귀할 것을 촉구했다.

미국도 말리의 상황에 대해 우려를 표했다. 피터 팜 미 국무부 사헬지역 특사는 트위터에 올린 글에서 "미국은 거리에서든 보안군에 의해서든 모든 비헌법적 정부 교체에 반대한다"고 말했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr