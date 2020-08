[클릭 e종목] "SK디앤디, 디벨로퍼 가치 재평가…목표주가 23.7%↑"

DB금융투자 보고서



[아시아경제 이민지 기자] DB금융투자는 19일 SK디앤디에 대해 투자의견 매수를 제시하고 목표주가는 직전보다 23.7% 올린 4만7000원으로 상향 조정했다.

2분기 SK디앤디의 2분기 실적은 매출액 1857억원, 영업이익 429억원으로 각각 지난해 같은 기간보다 128%, 545% 늘었다. 5월부터 입주가 시작된 성수 SK V1센터, 상수 W센터의 인도기준 기성 인식이 시작되면서 지난해보다 매출액과 이익이 급증했다.

조윤호 DB금융투자 연구원은 “2분기 현재 2개 사업장의 잔고는 2100억원으로 대부분 3분기에 매출로 인식될 전망”이라며 “3분기까지 양호한 실적은 보장돼있다고 봐도 무방하다”고 말했다.

올해 SK디앤디의 실적 변동성은 클 것으로 판단된다. 4분기에 매출액과 이익의 급감이 예상되기 때문이다. 그러나 이는 인도 기준 또는 매각이 확정됐을 때 수익으로 인식하는 회계 기준상 문제일 뿐 비즈니스 안정성은 매우 높은 것으로 판단된다.

조윤호 연구원은 “2분기에도 매출액을 발생시킨 부동산개발 현장이 다섯 군데지만 실제로 공사가 진행되는 현장은 총 여덟 군데”라며 “나머지 세 군데 사업장은 선매각이 확정되는 시점에 매출화될 것”이라고 설명했다.

이어 그는 “그동안 소외됐던 디벨로퍼의 가치가 평가받기 시작했다고 판단된다”며 “풍력발전과 연료전지 파이프라인이 매 분기 증가하고 있는 점은 당장 실적에 큰 영향은 없지만, 중장기적으로 운영수익을 높일 것”이라고 전망했다.

