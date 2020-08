수지, 앞머리 내리고 '국민 첫사랑' 인증…"미모가 천사급"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 가수 겸 배우 수지가 청순한 미모를 뽐냈다.

18일 수지는 자신의 인스타그램에 "안뇽"이라는 글과 함께 사진을 올렸다.

사진 속 수지는 검은색 민소매 상의를 입고 차 안에서 셀카를 찍고 있다. 화려하게 꾸미지 않아도 청순한 매력이 묻어난다.

한편, 수지는 오는 10월 방영예정인 tvN 드라마 '스타트업'에 출연한다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr