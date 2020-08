[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국철도(코레일)는 태백선 제천~동해 구간의 복구 및 안전점검을 마치고 20일부터 운행을 재개한다고 18일 밝혔다.

운행재개 당일 하행선(누리로 1631열차)은 청량리에서 오전 7시 5분 출발해 제천(오전 9시 28분)을 경유해 동해에 도착(낮 12시 23분)할 예정이다.

상행선(누리로 1632열차)은 당일 동해에서 오전 5시 30분에 출발해 제천(오전 8시 21분)을 경유해 오전 10시 25분 청량리에 도착할 예정이다.

한국철도는 태백선 여객열차 운행재개 전날(19일 오후 4시 이후) 화물열차 서행을 통한 사전 시운전으로 여객열차의 안전을 미리 확보할 예정이다.

한편 한국철도는 최근 집중호우로 운행을 중단했던 철도노선 중 충북선을 제외한 모든 노선의 운행을 재개한 상태다. 충북선 충주∼제천 구간 열차운행은 내달 이후 정상화될 것으로 보인다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr