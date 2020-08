中, 코로나19 백신 12월 출시

시노팜 회장, 해외 임상 3상 완료 시점 판매

백신 가격은 1000위안 미만(2회 접종분)

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 관영 글로벌 타임스는 오는 12월 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신이 출시될 것이라고 18일 보도했다.

백신 가격은 1000위안(미화 144달러, 2회 접종분) 미만이 될 것이라고 이 신문은 덧붙였다.

류징전(劉敬楨) 중국 바이오 제약사 중국의약집단(시노팜) 회장은 "해외 임상 3상 실험이 완료되는 12월말쯤 백신 판매가 시작될 것"이라고 밝혔다.

류 회장은 이어 "중국 인구 14억명이 모두 백신을 맞을 필요는 없다"며 "도시 근로자와 학생 등은 백신을 맞아야 한다"고 말했다.

그는 "백신 후보중 하나를 직접 2번 맞았다"며 "지금까지 부작용이 없다"고 전했다.

류 회장은 베이징 생산라인에서 연간 1억2000만 도스를, 우한의 또다른 생산라인에서 1억 도스를 생산할 수 있다고 설명했다.

시노팜이 자체 개발한 코로나19 백신을 중동 바레인과 아랍에미리트(UAE) 등에서 해외 임상 3상 시험을 하고 있다고 밝힌 바 있다.

한편 중국 국가지적재산권국(國家知識權局)은 전날 천웨이(陳偉) 군과대학원 군사의학연구원 원사팀과 중국 제약회사 칸시노 바이오로직스가 신청한 코로나19 백신에 대해 특허권을 부여했다.

