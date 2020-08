이길여 가천길재단 회장, 한국경영학회 '명예의 전당' 헌액

비영리공익재단 설립자 최초



[아시아경제 박혜숙 기자] 이길여 가천길재단 회장(가천대학교 총장)이 한국경영학회가 제정한 '명예의 전당'에 헌액된다.

한국경영학회 명예의 전당은 한국 경제발전에 기여한 기업이나 기업인을 선정해 그 공과 노력을 기리기 위한 것으로 이병철 삼성그룹 회장, 구인회 LG그룹 창업주, 박태준 포스코 회장 등이 이름을 올렸다.

이길여 회장은 12번째 헌액자로 선정됐다. 비영리 공익재단 설립자가 헌액된 것은 이 회장이 처음이다.

한국경영학회는 "이 회장은 길병원을 설립해 국내 굴지의 병원으로 일구고 국내 최초로 4개 대학을 통합한 가천대학교를 출범 시켜 글로벌 인재 양성에 앞장섰다"며 "가천대 뇌과학연구원과 이길여암·당뇨연구원을 설립해 기초의과학분야 연구소에 대한 대규모 투자를 하고, 문화재단과 박물관을 통해 다양한 문화·예술·언론활동을 펼쳐오는 등 비영리·공익 부문에서 탁월한 업적을 쌓아 명예의 전당에 헌액하게 됐다"고 설명했다.

이 회장은 "전례를 깨고 비영리 경영인을 수상자로 선정해준 데 감사한다"며 "미래를 내다보는 경영을 하고 공익을 위해 헌신하겠다"고 소감을 밝혔다.

명예의 전당 헌액식은 18일 오후 6시 인천 송도 컨벤시아에서 개최되는 한국경영학회 융합학술대회에서 열린다.

한국경영학회는 1956년 설립된 국내 최대 경영학 연구단체로, 8000여명의 개인과 162개 기관이 회원으로 가입돼 있다.

