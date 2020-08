사랑제일교회發 전북 확진자 4명으로 늘어…49·50번째 추가

전날 군산거주 모녀 추가 확진

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북에서 하루 동안 코로나19 확진자가 7명이나 발생하면서 보건당국이 바짝 긴장하고 있다.

18일 전북도 보건당국에 따르면 전날 오전에 서울사랑제일교회 관련 2명이 양성 판정을 받은데 이어 오후 9시께 2명이 추가 판정을 받아 도내 49번과 50번으로 분류됐다.

또 49번으로 분류됐던 필리핀 입국 30대 남성은 도내 51번으로 정정됐다.

이에 따라 17일 하루 동안 서울사랑제일교회 관련 4명, 전북 44번째 접촉자 2명, 해외입국자(필리핀) 1명 등 하루 동안 총 7명이 확진 판정을 받았다.

도내 49번(60대·여성)과 50번(30대·여성) 확진자는 군산에 거주하는 모녀로 7월말 이후부터 서울사랑제일교회로 예배를 간 것으로 알려졌다.

이들 모녀는 도 보건당국이 수도권 교회 등 방문자를 대상으로 코로나19 진단검사를 의무화한 긴급행정명령을 발동하면서 검체 검사를 실시, 확진 판정을 받았다.

도 보건당국은 지난 15일 광복절 집회 참가 가능성 여부는 조사 중에 있다고 밝혔다.

현재까지 도내 코로나19 확진자는 해외입국 25명, 대구지역 6명, 신천지 관련 1명, 이태원클럽 2명, 확진자 접촉 11명, 사랑제일교회 4명, 기타 2명 등 총 51명이다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr