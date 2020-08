"축하메시지 적으면 에어팟프로"…우리원뱅킹 1주년 이벤트

[아시아경제 김효진 기자] 우리은행은 모바일뱅킹 애플리케이션(앱) 우리원(WON)뱅킹 출시 1주년을 기념해 축하ㆍ초대ㆍ처음의 의미를 담은 'ㅊㅊㅊ 이벤트'를 실시한다고 18일 밝혔다.

우리은행은 우선 '축하해요! WON뱅킹 1주년!' 이벤트를 통해 다음 달 29일까지 우리원뱅킹 이벤트 페이지에서 1주년 축하메시지를 작성하는 고객들에 애플 에어팟프로(1명), BHC 치킨(20명), 스타벅스 돌체라떼(500명), GS편의점 상품권(1000명)을 추첨을 통해 제공한다.

'초대해요! WON뱅킹으로!' 이벤트도 이달 말까지 진행된다. 우리은행 페이스북에서 우리원뱅킹 1주년 이벤트 공유고객을 대상으로 고급 골프우산(3명), 초대형 백조튜브(3명), 스타벅스 아메리카노(24명)를 추첨을 통해 제공하는 내용이다.

다음 달 29일까지 진행되는 '처음이에요! WON뱅킹은!' 이벤트를 통해서는 우리원뱅킹 앱 최초 설치 후 로그인한 고객에게 초코칩 쿠키 모바일 교환권(5000명)을 추첨을 통해 제공한다. 3가지 이벤트 모두 중복 참여 가능하며, 자세한 사항은 우리원뱅킹 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

우리은행은 지난해 8월 기존 모바일뱅킹 앱을 우리원뱅킹으로 전면 개편해 출시했고 최근 업데이트를 통해 ▲메인화면에서 모든 은행 계좌 간편 조회 ▲메인화면에서 계좌 총 잔액 확인 ▲SMS/카카오톡 계좌정보 자동입력 등 고객 편의성 중심의 서비스를 제공하고 있다.

