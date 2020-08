속보[아시아경제 허미담 기자] 영덕군에 따르면 관내 거주하는 20대 여성 A씨가 지난 12일 사랑제일교회 예배에 참석한 뒤 발열과 인후통 증세가 있어 17일 오전 코로나19 검체 검사를 받았고, 이날 오후 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr